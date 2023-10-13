Обляков рассказал, как Файзуллаев привёз на тренировку ЦСКА огромный казан плова

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал, как в команде приняли узбекистанского нападающего Аббосбека Файзуллаева.

«Мы его хорошо приняли, общаемся с ним, хороший парень. Скромный в жизни, а на футбольном поле видно, что сильно старается, работает. Правда ли, что на одну из тренировок он привёз 30 килограммов узбекского плова? Да, был недавно такой момент. Привезли огромный казан плова, так что все мы вкусно пообедали», – приводит слова Облякова «КП Спорт».

Файзуллаев перешёл в ЦСКА из ташкентского «Пахтакора» в летнее трансферное окно. В составе армейцев он провёл 15 матчей и отметился тремя голами и двумя результативными передачами. На счету 20-летнего футболиста четыре матча и один мяч за сборную Узбекистана.