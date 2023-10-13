Медийный клуб «Амкал» завершил сотрудничество с тренерским штабом

Руководство «Амкала» сообщило, что прекращает сотрудничество с тренерским штабом команды.

«Мы выражаем огромную благодарность Виталию Викторовичу Миллеру, Дмитрию Алексеевичу Буробину и Маргарите Сергеевне Свиридовой за проделанную совместную работу! В наших сердцах останется много теплых воспоминаний, в том числе бронзовая медаль в третьем сезоне МФЛ», — пишет пресс-служба медиаклуба в своём телеграм-канале.

8 октября «Амкал» потерпел поражение от Fight Nights в четвертьфинальном матчей Медийной футбольной лиги со счётом 0:2.