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Медийный клуб «Амкал» завершил сотрудничество с тренерским штабом

Команда является одной из самых популярных в медийном пространстве.
13 октября 2023 20:43
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Амкала» сообщило, что прекращает сотрудничество с тренерским штабом команды.

«Мы выражаем огромную благодарность Виталию Викторовичу Миллеру, Дмитрию Алексеевичу Буробину и Маргарите Сергеевне Свиридовой за проделанную совместную работу! В наших сердцах останется много теплых воспоминаний, в том числе бронзовая медаль в третьем сезоне МФЛ», — пишет пресс-служба медиаклуба в своём телеграм-канале.

8 октября «Амкал» потерпел поражение от Fight Nights в четвертьфинальном матчей Медийной футбольной лиги со счётом 0:2.

источник: «Советский спорт»
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