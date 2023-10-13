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В Иране сообщили, что Криштиану Роналду не будет наказан ударами плетью

Ранее сообщалось, что португальский игрок может быть приговорён к физическому наказанию.
13 октября 2023 20:50
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду избежал наказания в 99 ударов плетью по законам Ирана. Об этом сообщает посольство страны.

«Мы категорически отрицаем вынесение каких-либо судебных решений в отношении любого международного спортсмена в Иране. Вызывает обеспокоенность то, что публикация таких необоснованных новостей может затмить преступления против человечности и военные преступления против угнетённого палестинского народа. Криштиану Роналду приехал в Иран 18 и 19 сентября, чтобы сыграть в официальном футбольном матче, и был очень хорошо принят народом и властями. Его искренняя и человеческая встреча с Фатимой Хамами также получила высокую оценку и восхищение как народа, так и спортивных властей страны», — пишет пресс-служба посольства в своих соцсетях.

В прошлом месяце саудовский клуб принимал участие в матче в Иране с местным «Персеполисом» (2:0) в рамках азиатской Лиги чемпионов. Во время визита в страну Роналду провёл несколько встреч со своими болельщиками. Одной из фанаток, которой удалось познакомиться с португальцем, стала художница с ограниченными возможностями по имени Фатима. Она приготовила форварду подарок в виде портрета, за что игрок решил отблагодарить её поцелуем.

источник: «Советский спорт»
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