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Роналду — в стартовом составе сборной Португалии на матч со Словакией

Форвард постарается помочь команде взять очередные три очка.
13 октября 2023 20:50
автор: Денис Владимиров

Тренерские штабы сборных Поругалии и Словакии назвали стартовые составы на матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. Встреча состоится 13 октября на стадионе «Драгау» в Порту и начнётся в 21:45 мск.

Португалия: Диогу Кошта, Дало, Диаш, Канселу, Антониу Силва, Фернандеш, Пальинья, Б. Силва, Роналду, Рамуш, Леау.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ханко, Куцка, Лоботка, Дуда, Шранц, Боженик, Мак.

Португалия с 18 очками занимает первое место в таблице группы J, Словакия с 13 баллами находится на второй строчке.

источник: UEFA (УЕФА)
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