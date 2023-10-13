Роналду — в стартовом составе сборной Португалии на матч со Словакией

Тренерские штабы сборных Поругалии и Словакии назвали стартовые составы на матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. Встреча состоится 13 октября на стадионе «Драгау» в Порту и начнётся в 21:45 мск.

Португалия: Диогу Кошта, Дало, Диаш, Канселу, Антониу Силва, Фернандеш, Пальинья, Б. Силва, Роналду, Рамуш, Леау.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ханко, Куцка, Лоботка, Дуда, Шранц, Боженик, Мак.

Португалия с 18 очками занимает первое место в таблице группы J, Словакия с 13 баллами находится на второй строчке.