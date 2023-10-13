Сборная Азербайджана обыграла Эстонию в матче отбора Евро-2024

Сборная Азербайджана обыграла национальную команду Эстонии в выездном матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Оба мяча были забиты в первом тайме. На девятой минуте отличился защитник Турал Байрамов, а в компенсированное время нападающий Рамиль Шейдаев реализовал пенальти.

Азербайджан с четырьмя очками занимает четвёртое место в таблице группы F, Эстония с одним баллом находится на пятой, последней строчке.