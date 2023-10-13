Симонс и Мбаппе — в стартовых составах сборных Нидерландов и Франции на матч отбора на Евро-2024

Тренерские штабы сборных Нидерландов и Франции определились со стартовыми составами команд на матч отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Сборная Нидерландов: Вербрюгген, де Врей, ван Дейк, Аке, Думфрис, Блинд, де Рон, Верман, Вегорст, Симонс, Мален.

Сборная Франции: Меньян, Павар, Конате, Лукас Эрнандес, Тео Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Мбаппе, Дембеле, Жиру.

В настоящий момент сборная Франции идёт на первом месте в турнирной таблице группы В, набрав 15 очков после пяти сыгранных матчей. Национальная команда Нидерландов располагается на второй строчке, имея в своём активе девять очков.