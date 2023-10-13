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Вадим Карпов признался, что мечтает продолжить карьеру в Европе

В настоящий момент игрок выступает на правах аренды за «Уфу».
13 октября 2023 21:18
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Уфы», права на которого принадлежат ЦСКА, Вадим Карпов рассказал о своих будущих целях.

«Мне всего 21 год! Всё возможно. Всё зависит от меня, от того, как я буду себя проявлять, и я это понимаю. Может, не АПЛ, а Европа — сейчас мечтаю попасть туда», — приводит слова Карпова «Чемпионат».

Карпов присоединился к «Уфе» в декабре 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл два матча и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 200 тысяч евро.

источник: Чемпионат.com
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