Вадим Карпов признался, что мечтает продолжить карьеру в Европе

Защитник «Уфы», права на которого принадлежат ЦСКА, Вадим Карпов рассказал о своих будущих целях.

«Мне всего 21 год! Всё возможно. Всё зависит от меня, от того, как я буду себя проявлять, и я это понимаю. Может, не АПЛ, а Европа — сейчас мечтаю попасть туда», — приводит слова Карпова «Чемпионат».

Карпов присоединился к «Уфе» в декабре 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл два матча и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 200 тысяч евро.