Глебов считает, что сборная России провела матч с сильнейшим соперником за последние два года

Хавбек сборной России Даниил Глебов подвёл итоги товарищеского матча с национальной командой Камеруна.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Автором единственного гола стал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

«По уровню соперника, по атмосфере — максимально приближенная к официальной игра. Думаю, что это самый сильный соперник за последние два года. Как почувствовал? По единоборствам. На первой минуте футболист Камеруна пошёл в отбор. Можно сказать, с мясом хотел вырвать мяч. Хорошо, что на первой же минуте почувствовали, что игра будет от ножа. Все были готовы по максимуму, и в единоборствах, на подборе не проиграли. В плане прессинга сегодня хорошую игру провели», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

В феврале 2022 года руководства УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

16 октября команда Карпина проведёт товарищескую встречу против сборной Кении.