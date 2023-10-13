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В «Аль-Насре» рассказали, как клубу удалось подписать Криштиану Роналду

Португалец выступает в чемпионате Саудовской Аравии.
13 октября 2023 21:58
автор: Глеб Шевяков

Исполнительный директор «Аль-Насра» Марсело Салазар объяснил, каким образом им удалось убедить Криштиану Роналду подписать контракт.

«Трансфер определённо стал большим потрясением. Это был очень амбициозный и блестящий шаг со стороны нашего клуба. Это была коллективная работа. Криштиану – легенда. Чтобы убедить такую большую звезду, как Криштиану, нужно представить ему хороший проект. Много амбиций, поэтому вы должны предложить ему возможность продолжить свой удивительный путь в мире футбола — и это то, что мы сделали», — приводит слова Салазара Goal.com.

В начале 2023 года Роналду на правах свободного агента перешёл в саудовский «Аль-Наср», за который с тех пор сыграл 30 матчей, забил 25 гола и отдал восемь результативных передач.

источник: Goal.com
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