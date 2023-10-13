Обляков заявил, что спокойно отреагировал на комплимент Абаскаля

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал, как отреагировал на слова главного тренера столичного ЦСКА Гильермо Абаскаля. Ранее испанский специалист заявил, что в РПЛ есть два футболиста с сильной левой ногой – Обляков и полузащитник красно-белых Хесус Медина.

«Приятно, конечно, что соперник так думает о тебе. Но на самом деле я спокойно на это отреагировал. Можно сказать, что он проявил уважение по отношению ко мне и команде, это приятно», – приводит слова Облякова «КП Спорт».

В нынешнем сезоне Обляков сыграл в составе ЦСКА 12 матчей. На счету 25-летнего хавбека один мяч и три результативные передачи.