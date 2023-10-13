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Пономарёв считает, что в сборной России нет хороших нападающих

В четверг, 12 октября, подопечные Валерия Карпина обыграли Камерун.
13 октября 2023 22:15
автор: Глеб Шевяков

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру форварда московского клуба Фёдора Чалова и нападающего «Спартака» Александра Соболева в товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Автором единственного гола стал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

«Чалов — лучший российский нападающий? Просто смешно. Вчера он прогулял целый тайм. Хорошо, что хоть гол забил, оправдал своё пребывание на футбольном поле. Так он ничего не сделал. Соболев — просто телега. Чалов в комбинационном плане хорош, а Соболев неплохо головой играет. У Александра нет задатков нападающего. Мне просто есть с чем сравнивать. Был прекрасный форвард Бышовец, Федотов, Стрельцов. В России нет хороших нападающих», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

В феврале 2022 года руководства УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

16 октября команда Карпина проведёт товарищескую встречу против сборной Кении.

источник: «РБ-Спорт»
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