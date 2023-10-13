Андрей Кобелев: переход в Азию откинет Россию на сто лет назад

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конференцию футбола (АФК).

Ранее УЕФА объявил о допуске до соревнований юношеских сборных России среди игроков до 17 лет, однако потом отменил это решение.

«Надо ли в связи с очередной новой реальностью задуматься над переходом в Азию? Переход в Азию откинет нас на сто лет назад. Нам ни в коем случае нельзя дёргаться», – приводит слова Кобелева «Евро-Футбол.Ру».

В настоящее время российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.