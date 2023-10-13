ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Андрей Кобелев: переход в Азию откинет Россию на сто лет назад

Экс-тренер «Динамо» предостерёг РФС от смены конференции.
13 октября 2023 22:24
автор: Денис Владимиров

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конференцию футбола (АФК).

Ранее УЕФА объявил о допуске до соревнований юношеских сборных России среди игроков до 17 лет, однако потом отменил это решение.

«Надо ли в связи с очередной новой реальностью задуматься над переходом в Азию? Переход в Азию откинет нас на сто лет назад. Нам ни в коем случае нельзя дёргаться», – приводит слова Кобелева «Евро-Футбол.Ру».

В настоящее время российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.

источник: «Евро-футбол.ру»
«Манчестер Сити» готов предложить 15 млн евро в год Тони Кроссу
Английский клуб интересуется полузащитником «Реала».
13.10.2023 22:55
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Бавария» хочет подписать 35-летнего греческого защитника Сократиса Папастатопулоса
У мюнхенцев есть дефицит здоровых игроков обороны.
13.10.2023 22:41
Футбол
автор: Денис Владимиров
Лапочкин высказался о зарплате Милорада Мажича на посту главы департамента судейства РФС
Виктор Кашшаи, который занимал эту должность ранее получал почти в два раза меньше.
13.10.2023 22:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Пономарёв считает, что в сборной России нет хороших нападающих
В четверг, 12 октября, подопечные Валерия Карпина обыграли Камерун.
13.10.2023 22:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Обляков заявил, что спокойно отреагировал на комплимент Абаскаля
Тренер «Спартака» оценил владение левой ногой хавбека ЦСКА.
13.10.2023 21:59
Футбол
автор: Денис Владимиров
В «Аль-Насре» рассказали, как клубу удалось подписать Криштиану Роналду
Португалец выступает в чемпионате Саудовской Аравии.
13.10.2023 21:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Глебов считает, что сборная России провела матч с сильнейшим соперником за последние два года
Встреча с Камеруном состоялась в четверг, 12 октября.
13.10.2023 21:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.