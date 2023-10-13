Лапочкин высказался о зарплате Милорада Мажича на посту главы департамента судейства РФС

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин отреагировал на новость по поводу зарплаты президента департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича.

Ранее стало известно, что сербский арбитр на этом посту зарабатывает почти 43 млн рублей в год по контракту с РФС. Все расходы на судейство оплачивают клубы РПЛ, общая сумма – 500 млн рублей за сезон.

«Если Мажич подписал контракт на такую сумму, то за него стоит порадоваться. Возглавлять судейство где-либо — очень тяжело, тем более в России. Не считаю эту сумму завышенной, абсолютно нормальная зарплата. Человек день и ночь должен работать в чужой стране. Не он же сам себе выписал контракт. Если ему предложили такую зарплату, значит, это рыночная цена. Если человеку платят большие деньги, то он их точно достоин», — приводит слова Лапочкина Metaratings.ru.

Мажич возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года. Ранее он работал в качестве арбитра ФИФА и судил матчи чемпионата мира 2014 и 2018 годов.