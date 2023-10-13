ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Лапочкин высказался о зарплате Милорада Мажича на посту главы департамента судейства РФС

Виктор Кашшаи, который занимал эту должность ранее получал почти в два раза меньше.
13 октября 2023 22:25
автор: Глеб Шевяков

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин отреагировал на новость по поводу зарплаты президента департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича.

Ранее стало известно, что сербский арбитр на этом посту зарабатывает почти 43 млн рублей в год по контракту с РФС. Все расходы на судейство оплачивают клубы РПЛ, общая сумма – 500 млн рублей за сезон.

«Если Мажич подписал контракт на такую сумму, то за него стоит порадоваться. Возглавлять судейство где-либо — очень тяжело, тем более в России. Не считаю эту сумму завышенной, абсолютно нормальная зарплата. Человек день и ночь должен работать в чужой стране. Не он же сам себе выписал контракт. Если ему предложили такую зарплату, значит, это рыночная цена. Если человеку платят большие деньги, то он их точно достоин», — приводит слова Лапочкина Metaratings.ru.

Мажич возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года. Ранее он работал в качестве арбитра ФИФА и судил матчи чемпионата мира 2014 и 2018 годов.

источник: Metaratings.ru
«Бавария» хочет подписать 35-летнего греческого защитника Сократиса Папастатопулоса
У мюнхенцев есть дефицит здоровых игроков обороны.
13.10.2023 22:41
Футбол
автор: Денис Владимиров
Андрей Кобелев: переход в Азию откинет Россию на сто лет назад
Экс-тренер «Динамо» предостерёг РФС от смены конференции.
13.10.2023 22:24
Футбол
автор: Денис Владимиров
Пономарёв считает, что в сборной России нет хороших нападающих
В четверг, 12 октября, подопечные Валерия Карпина обыграли Камерун.
13.10.2023 22:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Обляков заявил, что спокойно отреагировал на комплимент Абаскаля
Тренер «Спартака» оценил владение левой ногой хавбека ЦСКА.
13.10.2023 21:59
Футбол
автор: Денис Владимиров
В «Аль-Насре» рассказали, как клубу удалось подписать Криштиану Роналду
Португалец выступает в чемпионате Саудовской Аравии.
13.10.2023 21:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Глебов считает, что сборная России провела матч с сильнейшим соперником за последние два года
Встреча с Камеруном состоялась в четверг, 12 октября.
13.10.2023 21:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Вадим Карпов признался, что мечтает продолжить карьеру в Европе
В настоящий момент игрок выступает на правах аренды за «Уфу».
13.10.2023 21:18
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.