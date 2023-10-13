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«Бавария» хочет подписать 35-летнего греческого защитника Сократиса Папастатопулоса

У мюнхенцев есть дефицит здоровых игроков обороны.
13 октября 2023 22:41
автор: Денис Владимиров

Мюнхенская «Бавария» хочет подписать 35-летнего греческого защитника Сократиса Папастатопулоса, информирует Bild.

По данным источника, чемпион Германии рассматривает Папастатопулоса в качестве замены травмированным игрокам линии обороны команды Дайо Юпамекано и Маттейса де Лигта.

Ранее сообщалось, что «Бавария» планировала вернуть в клуб Жерома Боатенга. Отмечается, что поскольку Папастатопулос является свободным агентом, мюнхенцы смогут подписать его, несмотря на закрытие трансферного окна.

Папастатопулос выступал под руководством главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля в дортмундской «Боруссии». Последним клубом защитника является греческий «Олимпиакос», который он покинул в конце прошлого сезона.

источник: Bild
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