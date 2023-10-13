Мюнхенская «Бавария» хочет подписать 35-летнего греческого защитника Сократиса Папастатопулоса, информирует Bild.

По данным источника, чемпион Германии рассматривает Папастатопулоса в качестве замены травмированным игрокам линии обороны команды Дайо Юпамекано и Маттейса де Лигта.

Ранее сообщалось, что «Бавария» планировала вернуть в клуб Жерома Боатенга. Отмечается, что поскольку Папастатопулос является свободным агентом, мюнхенцы смогут подписать его, несмотря на закрытие трансферного окна.

Папастатопулос выступал под руководством главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля в дортмундской «Боруссии». Последним клубом защитника является греческий «Олимпиакос», который он покинул в конце прошлого сезона.