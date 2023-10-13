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Новосельцев поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кении

Игра состоится в понедельник, 16 октября.
13 октября 2023 23:01
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок «Зенита» Иван Новосельцев высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Кении.

Очная встреча национальных команд пройдёт в понедельник, 16 октября, в Турции.

«Как говорил Валерий Карпин после игры с Камеруном, будут большие изменения. Ждем новых лиц, связок, взаимодействий. Также хочется ждать победы, потому что мы любим, чтобы сборная побеждала. Кения — непростой соперник, спортсмены из этой страны выносливые, они славятся этим качеством. Нашим ребятам нужно привыкнуть к такому уровню сопротивлению и перенести его в РПЛ», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

Очная встреча между национальными командами России и Кении пройдёт в понедельник, 16 октября. Матч состоится на стадионе «Титаник Мардан», который расположен на территории отеля в Анталье (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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