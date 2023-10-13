Кафанов заявил, что Хайкин является кандидатом в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, следит ли он за голкипером норвежского клуба «Будё-Глимт» Никитой Хайкиным.

«Слежу за успехами Никиты, разговаривали с ним. Они сейчас проиграли «Брюгге», но он выглядит хорошо. Всё нормально. Он кандидат в сборную, больше ничего сказать не могу», — цитирует Кафанова «Спорт-экспресс».

В конце 2022 года Хайкин покинул «Будё-Глимт», за который выступал с 2019 года. В январе 2023 года 28-летний футболист подписал соглашение с клубом английского Чемпионшипа «Бристоль Сити». Не проведя в новой команде ни одного матча, вратарь принял решение вернуться в «Будё-Глимт».