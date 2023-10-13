Данил Глебов: Карпин говорит, что низкий темп и интенсивность — это беда российского футбола

Полузащитник сборной России и «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, как сделать так, чтобы футбол в РПЛ стал более скоростным.

«Валерий Георгиевич постоянно на эту тему говорит. У него есть интересная фраза на эту тему... Смысл в том, что это беда российского футбола. Низкий темп и интенсивность. Надо больше тренироваться, уделять больше внимания подготовке», – приводит слова Глебова «РБ Спорт».

12 октября сборная России обыграла в товарищеском матче национальную команду Камеруна. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Фёдор Чалов.