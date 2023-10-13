Голы Лукебакио и Лукаку принесли Бельгии победу над Австрией в отборе Евро-2024

В матче седьмого тура группового этапа отборочного турнира Евро-2024 сборная Бельгии на выезде нанесла поражение команде Австрии.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Доди Лукебакио. Еще один мяч на счету Ромелу Лукаку.

Хозяева ответили точными ударами Конрада Лаймера и Марселя Забитцера, реализовавшего пенальти.

Бельгийцы набрали 16 очков и единолично возглавили турнирную таблицу группы F. Австрийцы с 13 очками остались на второй строчке.

В следующем туре подопечные Доменико Тедеско на своем поле примут Швецию. Австрийцы в этот же день сыграют в гостях против Азербайджана.

Евро-2024

Отборочный турнир

Австрия - Бельгия - 2:3 (0:1)

Голы: Лаймер, 73; Забитцер, 84 (с пенальти) - Лукебакио, 12; 55; Лукаку, 58.