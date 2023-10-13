Гол Азмуна помог сборной Ирана обыграть Иорданию в товарищеском матче

Футболисты национальной команды Ирана одержали победу над сборной Иорданией в контрольной игре.

Очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Амира Голеноя.

В составе победителей по голу забили бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун, нападающий «Порту» Мехди Тареми и Мехди Мамизадех из «Гохара».

Для Азмуна гол стал 46-м за сборную, и теперь он всего на четыре мяча отстает от Карима Багери, второго бомбардира в истории команды. Рекордсменом же является великий Али Даеи — 109 голов за сборную Ирана.