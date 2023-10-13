Сборная Франции победила Нидерланды благодарю дублю Мбаппе в матче отбора Евро-2024

Национальная команда Франции на выезде одолела сборную Нидерландов в матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

За гостей дубль оформил Килиан Мбаппе (7-я, 53-я минуты). В составе хозяев забитым мячом отметился Квилиндсхи Хартман (84).

Таким образом, сборная Франции по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав 18 очков после шести проведённых матчей. Национальная команда Нидерландов располагается на третьей строчке, имея в своём активе девять очков.

Чемпионат Европы-2024.

Квалификация.

Группа В.

7-й тур.

Нидерланды – Франция – 1:2 (0:1)

Голы: Хартман, 84 – Мбаппе, 7, 53.