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«Реал» намерен приобрести защитника «Милана» Тшау

Футболист выступает за итальянскую команду с прошлого года.
13 октября 2023 23:53
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Реала» рассматривает возможность подписать защитника «Милана» Малика Тшау. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как утверждает источник, королевский клуб готов предложить за 22-летнего футболиста около 20 миллионов евро.

Тшау присоединился к «Милану» в августе 2022 года. В нынешнем сезоне за команду Стефано Пиоли он провёл девять матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро. На его счету две игры в составе сборной Германии.

источник: El Mundo Deportivo
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