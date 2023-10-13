«Реал» намерен приобрести защитника «Милана» Тшау

Руководство «Реала» рассматривает возможность подписать защитника «Милана» Малика Тшау. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как утверждает источник, королевский клуб готов предложить за 22-летнего футболиста около 20 миллионов евро.

Тшау присоединился к «Милану» в августе 2022 года. В нынешнем сезоне за команду Стефано Пиоли он провёл девять матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро. На его счету две игры в составе сборной Германии.