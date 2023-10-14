Евгений Малкин вышел на чистое 42-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Подошёл к концу матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» дома уступил «Питтсбург» со счётом 0:4.

Отметим, что лучшим игроком матча был признан российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин, который отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

Таким образом, теперь на счету 37-летнего нападающего 1233 очка за карьеру в НХЛ. По данному показателю он вышел на чистое 42-е место в истории лиги. За один матч ему удалось обойти Норма Улльмана и Фила Хаусли.

Следующая цель Евгения Малкина – результат Патрика Кейна, набравшего 1237 очков за НХЛ-карьеру.