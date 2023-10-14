Криштиану Роналду: мы на Евро-2024! Рад помочь сборной выйти в финальную часть великого соревнования

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу национальной команды над Словакией (3:2) в квалификации чемпионата Европы.

«Мы на Евро-2024! Очень рад помочь Португалии пробиться еще раз в финальную часть великого соревнования. Особая благодарность федерации футбола Португалии и болельщикам, присутствовавшим на стадионе, за прекрасное поздравление!» — написал Роналду в своих соцсетях.

После 7 матчей красно-зелёные с 21 очком занимают первое место в группе J. Следом располагаются Словакия (13) и Люксембург (11).