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Криштиану Роналду: мы на Евро-2024! Рад помочь сборной выйти в финальную часть великого соревнования

Нестареющий португалец поедет на ещё один турнир.
14 октября 2023 08:16
автор: Тимур Пацюк

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу национальной команды над Словакией (3:2) в квалификации чемпионата Европы.

«Мы на Евро-2024! Очень рад помочь Португалии пробиться еще раз в финальную часть великого соревнования. Особая благодарность федерации футбола Португалии и болельщикам, присутствовавшим на стадионе, за прекрасное поздравление!» — написал Роналду в своих соцсетях.

После 7 матчей красно-зелёные с 21 очком занимают первое место в группе J. Следом располагаются Словакия (13) и Люксембург (11).

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