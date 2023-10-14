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Соболев объяснил сокращение количества игроков московского «Спартака» в сборной России

На октябрьский сбор были приглашены только два футболиста красно-белых.
14 октября 2023 08:44
автор: Виталий Овсянников

Российский форвард Александр Соболев, выступающий за «Спартак» и сборную России, объяснил тот факт, что на октябрьский сбор национальной команды были вызваны только два футболиста красно-белых.

Помимо самого Соболева в состав сборной попал Георгий Джикия.

«В сборной всего двое спартаковцев, раньше было лучшее время для игроков красно-белых? Да, было. Но, наверное, мы не так хорошо провели этот отрезок, что в прошлый раз было семь наших, сейчас только двое. Сто процентов, что это зависит от результатов в клубе. Как быстро мне удаётся переключиться с клуба на сборную? В первый день. Всегда так происходит», — цитирует Соболева издание «РБ Спорт».

Напомним, товарищеская встреча между Россией и Камеруном завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).

источник: «РБ-Спорт»
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