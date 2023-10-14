Семак рассказал о готовности «Зенита» к товарищеской игре против «Кайрата»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности санкт-петербургского клуба к товарищеской игре с казахстанским «Кайратом».

Напомним, матч состоится сегодня, 14 октября, в 14:00 (мск) в Алма-Ате.

«Перелёт прошёл прекрасно, есть возможность спокойно поработать, не отвлекаясь. Посмотрели и прошлые, и будущие видеоматериалы, которые у нас есть. Команда, надеюсь, готова хорошо и сможет выполнить задачи и цели, которые мы планируем. Дай бог, чтобы все были живы и здоровы», — заявил Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на текущий момент «Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 20 очками в активе.