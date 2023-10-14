«Пошёл и забил, а я белой завистью завидую». Кафанов – о голе вратаря «Лацио» Проведеля

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов отреагировал на гол голкипера «Лацио» Ивана Проведеля в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1). Страж ворот итальянского клуба отличился уже в компенсированное время.

«Я сразу показал этот момент своим вратарям в «Ростове», чтобы они посмотрели, с какой агрессией Проведель шёл к мячу забивать. До этого у нас был матч с «Динамо», где Песьяков пытался сделать почти так же, но не получилось.

Конечно, мы оттачиваем этот навык, мечтаем забивать так же, как Проведель. У него получилось, а я белой завистью завидую — хочу, чтобы мои ребята делали так же», — цитирует Кафанова Sport24.

Иван выступал за «Кьево», «Эмполи», «Специю», а с 2022 года защищает цвета «Лацио». Ранее Проведелю предлагали выступать за сборную Россию, так как его мать – русская. Однако он отказался, позже получив вызов в национальную команду Италии.