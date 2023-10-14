Данил Глебов: «Ростов» снизил требования к себе, спохватились месяц назад

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов объяснил, почему команда неудачно стартовала в новом сезоне РПЛ.

«Наверное, мы снизили к себе требования, это сильно повлияло на результат. Спохватились месяц назад после матча с «Динамо», но такого не бывает, чтобы, образно, ерундой позанимались, потом резко стали тренироваться и работать максимально, и вот сейчас нам будет фартить. Надо продолжать работать», — цитирует Глебова «РБ-Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне «Ростов» стал четвёртым. При этом вплоть до последнего тура жёлто-синие претендовали на серебро, но упустили медаль, проиграв ЦСКА (1:4). В нынешнем розыгрыше РПЛ подопечные Валерия Карпина после 11 туров набрали 10 очков и располагаются лишь на 14-й строчке.