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Ари: Абаскалю нужно дать спокойно поработать в «Спартаке» несколько лет

С такими качелями болельщики разорятся на валидоле.
14 октября 2023 10:34
автор: Тимур Пацюк

Экс-игрок «Краснодара» Ари высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Критиковать Абаскаля — абсолютно неправильный подход! Нужно дать ему спокойно поработать несколько лет, тогда он построит хорошую команду и создаст правильную атмосферу. Результаты 100% придут. Дайте тренеру время. Результаты команды — далеко не только его проблема», — цитирует Ари Sport24.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые с 17 очками занимают шестое место. Отставание от идущего первым «Краснодара» - 10 очков. В прошлом сезоне Абаскаль привёл «Спартак» к бронзовым медалям чемпионата России.

источник: Sport24
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