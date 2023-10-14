Защитник «Крыльев Советов» Горшков: спросонья не понял, что меня вызвали в сборную, и бросил трубку

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, как узнал о вызове в сборную России. Футболист самарского клуба попал в окончательный список игроков на октябрьский УТС.

«Дома уснул, проснулся, раз звонок, два, скинул. Думаю: «Кто там может звонить?» Третий раз звонят, взял трубку, говорят: «Юрий, вы знаете, что вас вызвали в сборную России?» Я спросонья говорю, что не знал. Не понимал спросонья и скинул. Потом телефон начал разрываться. Увидел список и осознал.

Для меня, как и для многих, вызов в сборную России – мечта детства. Ты всю жизнь работаешь, чтобы оказаться здесь», - цитирует Горшкова «Матч ТВ».

Добавим, что у защитника «Крыльев» есть шанс дебютировать за национальную команду уже 16 октября. В этот день сборная России сыграет с Кенией товарищеский матч в Белеке (Турция).