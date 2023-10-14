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Сергей Волков: мы в «Краснодаре» не думаем о чемпионстве, как все пишут

При этом «быки» уверенно лидируют в РПЛ.
14 октября 2023 11:27
автор: Тимур Пацюк

Защитник «Краснодара» Сергей Волков поделился мыслями о чемпионстве «быков» в РПЛ. После 11 туров в активе чёрно-зелёных 27 очков. Кубанцы опережают «Крылья Советов» на 6 баллов, «Зенит» - на 7.

«Мы не думаем о чемпионстве, как все пишут. В голове не держим это. Мы просто работаем от игры к игре и договорились, что к 25-му туру под конец чемпионата уже посмотрим. Сейчас только 11 туров позади, рано о чём‑то говорить», - цитирует Волкова «Матч ТВ».

Напомним, «быки» ни разу не выигрывали титул сильнейшей команды страны. В активе «Краснодара» лишь три бронзовые медали РПЛ (2014/2015, 2018/2019, 2019/2020).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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