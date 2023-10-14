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Кафанов рассказал, кто будет голкипером сборной России в матче против Кении

Встреча состоится 16 октября.
14 октября 2023 11:36
автор: Виталий Овсянников

Тренер голкиперов российской сборной Виталий Кафанов рассказал, кто будет защищать ворота национальной команды в игре против Кении.

Напомним, на октябрьский сбор были вызваны три вратаря: Матвей Сафонов, Илья Лантратов и Илья Помазун.

«Матвей не будет играть в следующем матче, если ничего не случится. Мы так сразу и планировали — Матвей будет играть с Камеруном, а с Кенией два вратаря. Пока не знаю, кто из них предпочтительнее. 100%, что с первых минут сыграет Илья», — иронично заявил Кафанов в интервью РИА Новости.

Напомним, товарищеская встреча между Россией и Камеруном завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).

источник: «РИА Новости»
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