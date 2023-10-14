Владимир Ивич во второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в РПЛ

Сегодня, 14 октября, пресс-служба РПЛ сообщила о том, что главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич признан лучшим тренером сентября в РПЛ.

В сентябре «быки» под руководством сербского специалиста одержали четыре победы в пяти матчах, взяв верх над «Спартаком» (2:0), «Уралом» (2:0) и «Рубином» (2:0). Также «Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

«Он сделал это второй раз подряд. Владимир Ивич повторил свой успех старта сезона и снова стал Тренером месяца. Тренер «Краснодара» победил в голосовании легенд РПЛ и с небольшим отрывом – в голосовании болельщиков. Эксперты «Матч Премьер» выбрали лучшим Игоря Осинькина», — написано в телеграм-канале РПЛ.

Также претендентами на звание лучшего тренера месяца в РПЛ были: Сергей Юран («Пари НН»), Михаил Галактионов («Локомотив») и Давид Деограсия («Оренбург»).