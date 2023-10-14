Властимил Петржела: азиатские сборные будут точно так же бойкотировать матчи с Россией

Чешский специалист Властимил Петржела, ранее возглавлявший «Зенит», прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в АФК.

«Ошибочно полагать, что переход в Азию решит все проблемы сборной России, связанные с недопуском к международным турнирам. Азиатские сборные будут точно так же бойкотировать матчи с Россией, как это делают европейские. Япония, Австралия и Южная Корея вряд ли согласятся играть против сборной России. Это надо понимать», — цитирует Петржелу издание «РБ Спорт».

Напомним, с февраля прошлого года все российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по политическим причинам.