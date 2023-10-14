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Властимил Петржела: азиатские сборные будут точно так же бойкотировать матчи с Россией

Мнение экс-наставника «Зенита».
14 октября 2023 12:36
автор: Виталий Овсянников

Чешский специалист Властимил Петржела, ранее возглавлявший «Зенит», прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в АФК.

«Ошибочно полагать, что переход в Азию решит все проблемы сборной России, связанные с недопуском к международным турнирам. Азиатские сборные будут точно так же бойкотировать матчи с Россией, как это делают европейские. Япония, Австралия и Южная Корея вряд ли согласятся играть против сборной России. Это надо понимать», — цитирует Петржелу издание «РБ Спорт».

Напомним, с февраля прошлого года все российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по политическим причинам.

источник: «РБ-Спорт»
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