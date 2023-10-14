В «Нефтчи» не исключили вариант с подписанием защитника «Спартака» Классена в будущем

В «Нефтчи» подтвердили, что заинтересованы в трансфере защитника «Спартака» Леона Классена.

«Клуб действительно интересовался игроком. Даже были достигнуты предварительно некоторые договоренности. Но так как Классен ждал предложения и от других европейских клубов, то все это затянулось. Когда Классен дал согласие, то «Нефтчи» уже определился с выбором в пользу другого игрока. По этой причине сделка не состоялась. Мы продолжаем следить за футболистом, и не исключаем вариант дальнейшего сотрудничества», - цитирует представителя пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

23-летний футболист мог оказаться в азербайджанском клубе в летнее трансферное окно. «Нефтчи» хотел оформить сделку об аренде Классена в рамках договора о сотрудничестве между командами. Леон не стал рассматривать данный вариант.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» рассчитывал расстаться с Классеном до закрытия летнего трансферного окна.