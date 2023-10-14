Зарема Салихова: Тедеско вывел Бельгию на Евро-2024, эксперты, критики и судейки — где вы?

Зарема Салихова, спутница экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась эмоциями от выхода сборной Бельгии на Евро-2024.

Отметим, что главным тренером бельгийцев является Доменико Тедеско, ранее возглавлявший «Спартак».

«С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие желтые карточки. Тедеско вывел сборную Бельгии на Евро-2024 без де Брюйне. А Вы где все? Там же? Кто там про примитивный футбол рассказывал? Футбол прекрасен тем, что всех расставляет на свои места и каждый получает по заслугам», — цитирует Салиховой Metaratings.ru.

Напомним, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира Евро-2024 сборная Бельгии на выезде нанесла поражение команде Австрии. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Доди Лукебакио. Еще один мяч на счету Ромелу Лукаку. Эта победа позволила бельгийцам досрочно выйти на континентальное первенство.