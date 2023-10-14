Татьяна Навка: российским атлетам нужно ехать на Олимпиаду даже с условием нейтрального статуса

Российская фигуристка Татьяна Навка заявила, что российским атлетам необходимо приехать на Олимпийские игры 2024 года, даже с нейтральным статусом, если МОК позволит это сделать.

«Стоит ли ехать тем россиянам, которые могут себе это позволить? Мой ответ — да. Как спортсменка я знаю, что олимпийский век очень короток и его нужно использовать, если есть такая возможность. Нужно ехать даже с условием нейтрального статуса», — заявила Навка в интервью изданию Sport24.

Напомним, Международный олимпийский комитет примет окончательное решение по допуску россиян на Олимпиаду ближе к началу Игр в Париже.