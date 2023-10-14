«СКА-Хабаровск» и «Арсенал» сыграли вничью в Первой лиге

В Хабаровске завершился матч Первой лиги, в котором местный «СКА-Хабаровск» встречался с тульским «Арсеналом».

Встреча завершилась со счётом 1:1.

На гол Джонатана Окоронкво на 62-й минуте хабаровчане ответили точным ударом Альбека Гонгапшева через три минуты игрового времени. После столь ударной пятиминутки зрители больше голов не увидели.

«СКА-Хабаровск» после 14 матчей Первой лиги находится на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Арсенал» идёт на восьмой строчке, имея в активе такое же количество баллов.