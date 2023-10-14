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Россия — Кения: стало известно, кто рассудит товарищеский матч

Встреча состоится 16 октября.
14 октября 2023 13:42
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 14 октября, официальный сайт РФС опубликовал информации и именами судей, которые обслужат товарищеский матч Россия — Кения.

Главным арбитром назначен Атилла Караоглан (Турция). Его ассистентами также будут турецкие судьи – Серкан Олгунджан и Джевдет Кёмюрджюоглу. Резервным арбитром назначен Мурат Эрдоган.

Напомним, встреча Россия — Кения состоится в понедельник, 16 октября в 19:00 (мск). Игра пройдёт в Анталье (Турция).

Ранее состоялась товарищеская встреча между Россией и Камеруном, которая завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.

источник: РФС
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