Лука Модрич обсудит с руководством мадридский «Реала» свое будущее

Хорватский футболист Лука Модрич в ближайшее время обсудит будущее с руководством мадридского «Реала».

Согласно информации Relevo, полузащитник желает покинуть свой текущий коллектив в зимнее трансферное окно. Ранее отмечалось, что Модрич не доволен своим положением в «Реале», так как стал получать меньше игрового времени.

У обладателя «Золотого мяча»-2008 есть предложения из Саудовской Аравии. Также в Модриче заинтересован американский клуб «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.