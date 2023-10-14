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Лука Модрич обсудит с руководством мадридский «Реала» свое будущее

38-летний хорват стал реже выходить на поле.
14 октября 2023 13:58
автор: Виталий Овсянников

Хорватский футболист Лука Модрич в ближайшее время обсудит будущее с руководством мадридского «Реала».

Согласно информации Relevo, полузащитник желает покинуть свой текущий коллектив в зимнее трансферное окно. Ранее отмечалось, что Модрич не доволен своим положением в «Реале», так как стал получать меньше игрового времени.

У обладателя «Золотого мяча»-2008 есть предложения из Саудовской Аравии. Также в Модриче заинтересован американский клуб «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.

источник: Relevo
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