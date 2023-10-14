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Объявлены имена судей на матчи 1/16 финала Пути регионов Кубка России

Матч между «Химками» и «Уфой» рассудит Сергей Цыганок.
14 октября 2023 14:20
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 14 октября, официальный сайт РФС объявил судейские назначения на матчи 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«СКА-Хабаровск» – «Амкар» (Пермь): судья – Владимир Шамара, ассистенты судьи – Максим Белокур, Александр Захаров; резервный судья – Иван Пожидаев.

«Динамо-Владивосток» – «Ротор» (Волгоград): судья – Максим Чембулатов, ассистенты судьи – Александр Павлов, Никита Матиеску; резервный судья – Максим Скорочкин.

«Волгарь» (Астрахань) – «Енисей» (Красноярск): судья – Владимир Фалов, ассистенты судьи – Рустам Равилов, Андрей Кужелев; резервный судья – Дмитрий Прокопов.

«Черноморец» (Новороссийск) – «КАМАЗ» (Набережные Челны): судья – Ярослав Хромей, ассистенты судьи – Артур Тиракьянц, Денис Мирошник; резервный судья – Виктор Лацвиев.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Форте» (Таганрог): судья – Юрий Матвеев, ассистенты судьи – Игорь Золотарёв, Шалва Циклаури; резервный судья – Артур Сагдиев.

«Химки» (Московская область) – «Уфа»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Роман Сафьян.

«Акрон» (Тольятти) – «Шинник» (Ярославль): судья – Алексей Лапатухин, ассистенты судьи – Виктор Медведев, Екатерина Курочкина; резервный судья – Кирилл Силантьев.

«Арсенал» (Тула) – «Родина» (Москва): судья – Герман Коваленко, ассистенты судьи – Михаил Кистанов, Станислав Попков; резервный судья – Антон Сидорин.

источник: РФС
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