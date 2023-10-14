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Сандро Тонали пройдет курс терапии от лудомании

Игрок отстранён от игр из-за ставок.
14 октября 2023 14:38
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали пройдет курс терапии от лудомании. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, футболист давно признался семье, что у него есть игровая зависимость.

Ранее стало известно об исключении полузащитников Сандро Тонали и Николо Дзаньоло из состава национальной команды.

Игроки могут быть дисквалифицированы из-за совершения нелегальных ставок на футбольные матчи.

Дзаньоло совершал ставки прямо во время матча Кубка Италии, находясь на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что из-за подозрений в нелегальном совершении ставок под следствием находится полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли.

источник: Corriere della Sera
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