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Александр Мостовой: работать в клубе и сборной — неприемлемо

Мостовой высказался о Валерии Карпине.
14 октября 2023 14:47
автор: Александр Кожевников

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе Валерия Карпина в национальной команде и «Ростове».

«Совмещение Карпина? Я изначально говорил об этом: это неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. Такого нигде нет, это неправильно. Карпин сколько раз делал такие высказывания, от которых все были в шоке, но он все равно продолжает работать в сборной. Ему все сходит с рук. Поэтому нет смысла здесь что-то обсуждать», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.

В феврале 2022 года руководства УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

16 октября команда Карпина проведёт товарищескую встречу против сборной Кении.

источник: «РБ-Спорт»
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