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«Спартак» одержал победу над «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счётом 4:2.
«Спартак» одержал победу над «Торпедо» в матче КХЛ
14 октября 2023 15:20
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ХК «Торпедо»

Подошёл к концу матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором нижегородское «Торпедо» принимало дома московский «Спартак».

Отметим, что встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Илья Талалуев и Николай Голдобин, оформившие по дублю.

За нижегородский клуб шайбы забросили Роберт Линч и Никита Артамонов.

Победа позволила красно-белым подняться на второе место в Западной конференции с 26 очками в активе. «Торпедо» опустилось на третью строчку с 25 баллами на счету.

источник: «Советский спорт»
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