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Юрий Сёмин: сборная обязана побеждать Кению? Они никому ничем не обязаны

Встреча состоится 16 октября в Турции.
14 октября 2023 15:31
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Кении.

«Они никому ничем не обязаны. Сборная хорошо провела предыдущий матч. Нужно удержать этот уровень. Будут играть хорошо, победят. Матч с Камеруном был праздником. Игроки и тренеры — молодцы, хорошо сработали. Сложно оценить уровень сборной Кении, не знаю, кто играет у них. С Камеруном мы увидели хороший уровень игроков, приехали топ-футболисты, а про Кению не знаю», - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, встреча сборной России и команды Кении состоится в Турции на стадионе «Титаник Мардан» в Антелье. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.

источник: «Спорт-Экспресс»
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