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Виктор Осимхен получил травму в товарищеской игре между Нигерией и Саудовской Аравией

Форвард является лидером «Наполи».
14 октября 2023 15:35
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 14 октября, главный тренер сборной Нигерии Жозе Пезейру заявил о том, что форвард национальной команды и итальянского «Наполи» Виктор Осимхен получил травму в товарищеском матче против Саудовской Аравии (2:2).

«Осимхен — фантастический футболист, он нам всем нужен. Проведём тесты и решим, вернётся ли он в Неаполь или останется здесь. Определим в зависимости от степени травмы. Заставить Осимхена играть ещё раз через три дня может быть опасно. Рисковать им означало бы рисковать тем, что он не сможет играть месяц или два», — заявил Жозе Пезейру в эфире OmaSportsTV.

Осимхен перешёл в «Наполи» из французского «Лилля» в 2020 году. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл в составе клуба 11 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей.

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