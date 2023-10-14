«КАМАЗ» одержал разгромную победу над «Шинником» в 14-м туре Первой лиги

Футболисты «КАМАЗа» на своём поле разгромили «Шинник» в матче 14-го тура Первой лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

За команду победителей дубль оформил Дамир Таликин (2-я, 27-я минуты), по голу забили Руслан Куль (51) и Борис Фартуна (62).

Таким образом, «КАМАЗ» набирает 19 очков и поднимается на девятую позицию в турнирной таблице Первой лиги. «Шинник» идёт на шестом месте, имея в своём активе 20 очков.

Первая лига.

14-й тур.

«Шинник» (Ярославль) – «КАМАЗ» (Набержные Челны) – 4:0 (2:0)

Голы: Таликин, 2, 27. Куль, 51. Фартуна, 62.