ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«КАМАЗ» одержал разгромную победу над «Шинником» в 14-м туре Первой лиги

Игра состоялась в Набережных Челнах.
14 октября 2023 16:07
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «КАМАЗа» на своём поле разгромили «Шинник» в матче 14-го тура Первой лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

За команду победителей дубль оформил Дамир Таликин (2-я, 27-я минуты), по голу забили Руслан Куль (51) и Борис Фартуна (62).

Таким образом, «КАМАЗ» набирает 19 очков и поднимается на девятую позицию в турнирной таблице Первой лиги. «Шинник» идёт на шестом месте, имея в своём активе 20 очков.

Первая лига.

14-й тур.

«Шинник» (Ярославль) – «КАМАЗ» (Набержные Челны) – 4:0 (2:0)

Голы: Таликин, 2, 27. Куль, 51. Фартуна, 62.

источник: «Советский спорт»
Гвардиола несколько часов убеждал Беллингема перейти в «Манчестер Сити»
В итоге игрок перебрался в мадридский «Реал».
14.10.2023 17:14
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Ерохин поделился впечатлениями от товарищеского матча «Зенита» с «Кайратом»
Футболист был признан лучшим игроком прошедшей игры.
14.10.2023 17:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В чемпионате Эстонии фанаты оскорбили российских футболистов: чёртовы крысы
Болельщики не стеснялись в выражениях.
14.10.2023 17:06
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «Фенербахче» отреагировали на слухи об интересе к игроку ЦСКА Файзуллаеву
Ранее сообщалось, что турецкий клуб заинтересован в приобретении игрока армейцев.
14.10.2023 16:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Полузащитник ЦСКА Файзуллаев может продолжить карьеру в Турции
Игрок сборной Узбекистана присоединился к армейцам два месяца назад.
14.10.2023 16:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Зенит» сыграл вничью с «Кайратом» в товарищеском матче
«Зенит» сыграл вничью с «Кайратом» в товарищеском матче
Встреча завершилась со счётом 2:2.
14.10.2023 15:53
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Виктор Осимхен получил травму в товарищеской игре между Нигерией и Саудовской Аравией
Форвард является лидером «Наполи».
14.10.2023 15:35
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.