«КАМАЗ» одержал разгромную победу над «Шинником» в 14-м туре Первой лиги

Футболисты «КАМАЗа» на своём поле разгромили «Шинник» в матче 14-го тура Первой лиги.
Очная встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
За команду победителей дубль оформил Дамир Таликин (2-я, 27-я минуты), по голу забили Руслан Куль (51) и Борис Фартуна (62).
Таким образом, «КАМАЗ» набирает 19 очков и поднимается на девятую позицию в турнирной таблице Первой лиги. «Шинник» идёт на шестом месте, имея в своём активе 20 очков.
Первая лига.
14-й тур.
«Шинник» (Ярославль) – «КАМАЗ» (Набержные Челны) – 4:0 (2:0)
Голы: Таликин, 2, 27. Куль, 51. Фартуна, 62.
источник: «Советский спорт»