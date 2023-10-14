Полузащитник ЦСКА Файзуллаев может продолжить карьеру в Турции

Хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sporx.com.

Как утверждает источник, 20-летнего футболиста ближайшей зимой может подписать «Фенербахче». Главный тренер стамбульской команды Исмаил Картал лично заинтересован в трансфере полузащитника и дал указания скаутам клуба следить за выступлениями игрока в РПЛ.

Файзуллаев перешёл в ЦСКА из «Пахтакора» в августе 2023 года. В текущем сезоне за команду Владимира Федотова он провёл девять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет два миллиона евро.