ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Полузащитник ЦСКА Файзуллаев может продолжить карьеру в Турции

Игрок сборной Узбекистана присоединился к армейцам два месяца назад.
14 октября 2023 16:48
автор: Глеб Шевяков

Хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sporx.com.

Как утверждает источник, 20-летнего футболиста ближайшей зимой может подписать «Фенербахче». Главный тренер стамбульской команды Исмаил Картал лично заинтересован в трансфере полузащитника и дал указания скаутам клуба следить за выступлениями игрока в РПЛ.

Файзуллаев перешёл в ЦСКА из «Пахтакора» в августе 2023 года. В текущем сезоне за команду Владимира Федотова он провёл девять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет два миллиона евро.

источник: Sporx.com
Гвардиола несколько часов убеждал Беллингема перейти в «Манчестер Сити»
В итоге игрок перебрался в мадридский «Реал».
14.10.2023 17:14
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Ерохин поделился впечатлениями от товарищеского матча «Зенита» с «Кайратом»
Футболист был признан лучшим игроком прошедшей игры.
14.10.2023 17:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В чемпионате Эстонии фанаты оскорбили российских футболистов: чёртовы крысы
Болельщики не стеснялись в выражениях.
14.10.2023 17:06
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «Фенербахче» отреагировали на слухи об интересе к игроку ЦСКА Файзуллаеву
Ранее сообщалось, что турецкий клуб заинтересован в приобретении игрока армейцев.
14.10.2023 16:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«КАМАЗ» одержал разгромную победу над «Шинником» в 14-м туре Первой лиги
Игра состоялась в Набережных Челнах.
14.10.2023 16:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Зенит» сыграл вничью с «Кайратом» в товарищеском матче
«Зенит» сыграл вничью с «Кайратом» в товарищеском матче
Встреча завершилась со счётом 2:2.
14.10.2023 15:53
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Виктор Осимхен получил травму в товарищеской игре между Нигерией и Саудовской Аравией
Форвард является лидером «Наполи».
14.10.2023 15:35
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.