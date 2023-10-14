В «Фенербахче» отреагировали на слухи об интересе к игроку ЦСКА Файзуллаеву

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в турецкий клуб.

«Это неправда, что Файзуллаев зимой может перейти «Фенербахче», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Файзуллаев перешёл в ЦСКА в минувшее трансферное окно из «Пахтакора» за € 500 тыс. В нынешнем сезоне он провёл за армейцев девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.