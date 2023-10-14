Ерохин поделился впечатлениями от товарищеского матча «Зенита» с «Кайратом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о товарищеском матче, в котором его команда сыграла вничью с «Кайратом».

Очная встреча завершилась со счётом 2:2. Хавбек сине-бело-голубых отметился забитым мячом и был признан лучшим игроком матча.

«Думаю, моментов мы сегодня создали на большее количество голов, но, к сожалению, не реализовали то, что создали. Хотелось победить. В целом, провели хороший спарринг; в плане подготовки и тонуса очень хорошая игра. Конечно, хотелось победить. У нас ещё было время, были моменты, давили — были подходы, хотели забить третий гол, но, к сожалению, не получилось», — приводит слова Ерохина пресс-служба питерского клуба.

После 11 туров РПЛ «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице национального первенства, имея в своём активе 20 очков. Подопечные Сергея Семака выиграли чемпионат России в последних пяти сезонах кряду.