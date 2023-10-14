Гвардиола несколько часов убеждал Беллингема перейти в «Манчестер Сити»

Стало известно, что «Манчестер Сити» пытался перехватить Джуда Беллингема у «Реала», предлагая более высокий гонорар для «Боруссии».

Как сообщает Cadena Ser, попытки «горожан» подписать хавбека включали в себя трехчасовой разговор между главным тренером Хосепом Гвардиолой и футболистом, в ходе которого испанец пытался убедить полузащитника, что Премьер-лига будет для него лучшим вариантом.

Но Беллингем был полон решимости переехать в Испанию, несмотря на более выгодное предложение. Гвардиола уважал это решение и пожелал англичанину удачи в «Реале».