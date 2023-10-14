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Гвардиола несколько часов убеждал Беллингема перейти в «Манчестер Сити»

В итоге игрок перебрался в мадридский «Реал».
14 октября 2023 17:14
автор: Степан Шереметьев

Стало известно, что «Манчестер Сити» пытался перехватить Джуда Беллингема у «Реала», предлагая более высокий гонорар для «Боруссии».

Как сообщает Cadena Ser, попытки «горожан» подписать хавбека включали в себя трехчасовой разговор между главным тренером Хосепом Гвардиолой и футболистом, в ходе которого испанец пытался убедить полузащитника, что Премьер-лига будет для него лучшим вариантом.

Но Беллингем был полон решимости переехать в Испанию, несмотря на более выгодное предложение. Гвардиола уважал это решение и пожелал англичанину удачи в «Реале».

источник: Cadena SER
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